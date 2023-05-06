Принц Гарри прилетел в Лондон на коронацию Карла III

Page Six: принц Гарри прибыл в Лондон на коронацию его отца Карла III

Принц Гарри, герцог Сассекский, прибыл в Лондон на коронацию его отца Карла III. Об этом сообщает Page Six.

По данным издания, принц Гарри прилетел в столицу Великобритании коммерческим рейсом. Отмечается, что его жена Меган Маркл осталась с дочерью Лилибет и сыном Арчи в США.

Ранее стало известно, что принцу Гарри, который десять лет прослужил в армии, не разрешат надеть военную форму на коронацию. При этом ожидается, что принц Уильям и Карл III наденут военную форму на коронацию. Кроме того, как рассказал бывший дворецкий принцессы Дианы, герцога Сассекского посадят на десять рядов дальше остальных членов королевской семьи во время коронации.

Коронация Карла III пройдет 6 мая в Лондоне. По данным Daily Mail, Маркл отказалась приехать на коронацию из-за дня рождения сына Арчи, которому в этом день исполнится четыре года.