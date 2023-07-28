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18:10, 28 июля 2023Из жизни

Суд отклонил иск принца Гарри о прослушке его телефона журналистами

Reuters: суд Лондона отклонил иск принца Гарри против таблоидов Мердока
Принц Гарри

Принц Гарри. Фото: Hannah McKay / Reuters

Высокий суд Лондона отказался рассматривать иск принца Гарри, герцога Сассекского, о прослушке его телефона сотрудниками медиахолдинга News Group Newspapers (NGN) Руперта Мердока. Об этом сообщает Reuters.

Иск о взломе телефона принца Гарри работниками таблоидов News of the World и The Sun был отклонен в связи с истечением шестилетнего срока давности. В 2012 году NGN принес официальные извинения за массовый взлом журналистами News of the World телефонов знаменитостей, после чего издание было закрыто. При этом медиагруппа всегда отвергала обвинения против сотрудников The Sun в любых правонарушениях.

Учитывая, что факт прослушки знаменитостей, включая членов королевской семьи, был признан еще 11 лет назад, срок давности по этому делу давно истек. Высокий суд не принял заявления принца Гарри о том, что он не подавал иск раньше из-за якобы существовавшего сговора между обитателями Букингемского дворца и сотрудниками таблоидов. Предоставленные стороной герцога Сассекского свидетельства сговора, по мнению суда, не имеют достаточной доказательной базы.

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При этом все прочие претензии принца Гарри к таблоидам по поводу вмешательства в его личную жизнь будут приняты к рассмотрению на процессе, который начнется в январе 2024 года.

Герцог Сассекский подал в суд на NGN из-за якобы имевших место вторжений в частную жизнь его семьи таблоидов The Sun и ныне несуществующего News of the World. Принц Гарри утверждает, что преследования назойливых журналистов продолжались с середины 1990-х годов до 2016-го и, в частности, стали причиной автокатастрофы, в которую попала его мать принцесса Диана.

Ранее младший сын Карла III дал показания на процессе против медиаконгломерата Mirror Group Newspapers (MGN), в который, в частности, входят издания Daily Mirror, Sunday Mirror и Sunday People. Согласно иску младшего сына Карла III, в период с 1996 по 2010 год в Daily Mirror вышло более 140 материалов о нем, информация для которых была собрана при помощи незаконных методов.

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    Никита Савин
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