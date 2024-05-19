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13:57, 19 мая 2024Путешествия

В российском аэропорту самолет переехал человека

Ural Mash: в аэропорту Екатеринбурга самолет переехал человека

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В екатеринбургском аэропорту Кольцово самолет российской авиакомпании «Уральские авиалинии» переехал человека. Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Отмечается, что ЧП произошло, когда техник аэропорта осматривал шасси самолета перед вылетом. Пока он продолжал проверять состояние воздушного судна, пилот рейса ЕкатеринбургБишкек не дождался разрешающего сигнала и начал движение, в результате чего мужчина оказался под колесами лайнера.

Отмечается, что пострадавший выжил. Его с переломами доставили в больницу. По информации канала, всю команду самолета отстранили. Через три часа по маршруту вылетел другой борт.

В марте сообщалось, что в петербургском аэропорту Пулково спецгрузовик, подводящий на борт питание, повредил крыло самолета, в котором находились пассажиры, собиравшиеся вылететь в Новосибирск. Как сообщило западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, в результате инцидента никто не пострадал, рейс направили другим бортом.

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      Игорь Дмитров
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