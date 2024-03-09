В Пулково спецгрузовик повредил крыло самолета с пассажирами
СК: в петербургском Пулково спецгрузовик повредил крыло самолета
В петербургском аэропорту Пулково спецгрузовик повредил крыло самолета, в котором находились пассажиры. Об этом сообщило западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram-канале.
«Вечером 08.03.2024 поступило сообщение о том, что спецгрузовик, подводящий на борт питание, повредил концовку крыла самолета, в котором находились пассажиры, собиравшиеся вылететь в Новосибирск. Никто не пострадал. Рейс направили другим бортом», — сообщили в ведомстве.
Там добавили, что после случившегося следователи начали проверку. Устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия.
Ранее в петербургском аэропорту Пулково начался пожар на борту самолета. Борт принадлежал компании Emirates Airline.