В Пулково спецгрузовик повредил крыло самолета с пассажирами

СК: в петербургском Пулково спецгрузовик повредил крыло самолета

В петербургском аэропорту Пулково спецгрузовик повредил крыло самолета, в котором находились пассажиры. Об этом сообщило западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram-канале.

«Вечером 08.03.2024 поступило сообщение о том, что спецгрузовик, подводящий на борт питание, повредил концовку крыла самолета, в котором находились пассажиры, собиравшиеся вылететь в Новосибирск. Никто не пострадал. Рейс направили другим бортом», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что после случившегося следователи начали проверку. Устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия.

Ранее в петербургском аэропорту Пулково начался пожар на борту самолета. Борт принадлежал компании Emirates Airline.