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14:42, 19 мая 2024Бывший СССР

Президент Грузии попросила Макрона избавить Кавказ от «советского ига»

Зурабишвили: Макрон должен приехать и избавить Кавказ от «советского ига»

Фото: Evgen Kotenko / Globallookpress.com

Президент Грузии Саломе Зурабишвили попросила президента Франции Эммануэля Макрона приехать в республику, чтобы помочь избавиться от «советского ига и российского влияния» на Кавказе. Об этом она заявила в интервью Le Tribune.

«Эммануэль Макрон обещал мне практически с момента моего избрания в 2018 году, что он приедет. Он должен сделать это до начала избирательной кампании в сентябре (...) Речь идет не только о Грузии, речь идет о том, чтобы раз и навсегда избавить Кавказ от советского ига и российского влияния», — сообщила президент.

По ее мнению, на Кавказе не хотят конфронтации с Россией из-за ее влияния и то, что Франция не присутствует в регионе является абсурдом. Она пригласила Макрона посетить Грузию 26 мая в день независимости страны.

Ранее стало известно, что Зурабишвили наложила вето на закон об иноагентах, который был принят в парламенте страны в третьем чтении. Она добавила, что грузинские парламентарии будут официально уведомлены о решении главы государства уже сегодня. Зурабишвили назвала вето очень простым, так как «закон не подлежит никаким изменениям» и должен быть отменен.

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      Валентин Карант
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