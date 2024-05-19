Лавров обвинил западных лидеров во лжи о перекрытии Россией газа

Лавров: западные лидеры лгут, обвиняя Россию в перекрытии газа

Лидеры западных государств лгут, обвиняя Россию в перекрытии поставок газа странам Европы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, его комментарий опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.

«Заявлять, что Россия перекрыла газ — причем никто из них не краснеет — вот это самое печальное, потому что это означает, что на Западе сейчас нет политиков, которые могут разговаривать на прагматичной основе и на основе фактов. Они их не признают, они их перевирают», — заявил Лавров.

Глава МИД добавил, что в перекрытии газа Россию обвиняет не только премьер-министр Великобритании Риши Сунак, но и канцлер Германии Олаф Шольц. По мнению главы ведомства, обвинения со стороны Шольца звучат неправдоподобно на фоне подрыва трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», которые должны были поставлять российский газ и «обеспечивать дальнейшее процветание Германии».

Ранее в беседе с Зарубиным Лавров посоветовал президенту Франции Эммануэлю Макрону «расслабиться» и перестать жертвовать Украиной ради своих бесперспективных целей.