Лавров посоветовал Макрону расслабиться

Лавров: властям в Киеве нужно принять реалии, а западным лидерам — расслабиться

Украинским властям пора признать сложившиеся на Земле реалии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом в своем Telegram-канале сообщает корреспондент Павел Зарубин.

«Надеюсь, что этот посыл, который многократно повторялся, будет воспринят, и Запад осознает, что пора перестать приносить Украину в жертву своим абсолютно бесперспективным целям», — сказал министр.

Также глава министерства иностранных дел посоветовал европейским лидерам, в частности, президенту Франции Эммануэлю Макрону, расслабиться. «Мы прекрасно понимаем возможности, которые есть у нас, включая все случаи развития ситуации вокруг Украины», — добавил глава МИД.

Ранее Лавров счел верным утверждение о том, что Европа как партнер для России неактуальна как минимум на одно поколение.