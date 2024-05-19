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13:02, 19 мая 2024Мир

Лавров посоветовал Макрону расслабиться

Лавров: властям в Киеве нужно принять реалии, а западным лидерам — расслабиться

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Украинским властям пора признать сложившиеся на Земле реалии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом в своем Telegram-канале сообщает корреспондент Павел Зарубин.

«Надеюсь, что этот посыл, который многократно повторялся, будет воспринят, и Запад осознает, что пора перестать приносить Украину в жертву своим абсолютно бесперспективным целям», — сказал министр.

Также глава министерства иностранных дел посоветовал европейским лидерам, в частности, президенту Франции Эммануэлю Макрону, расслабиться. «Мы прекрасно понимаем возможности, которые есть у нас, включая все случаи развития ситуации вокруг Украины», — добавил глава МИД.

Ранее Лавров счел верным утверждение о том, что Европа как партнер для России неактуальна как минимум на одно поколение.

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      Иван Потапов
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