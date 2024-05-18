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18:02, 18 мая 2024Мир

Лавров назвал неактуальным партнерство с ЕС как минимум на одно поколение

Лавров заявил о неактуальном партнерстве с ЕС как минимум на одно поколение

Фото: Johanna Geron / Reuters

Утверждение о том, что Европа как партнер для России неактуальна как минимум на одно поколение, верное. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике. Трансляцию мероприятия вел МИД.

«Не могу не согласиться, мы это ощущаем на практике практически повседневно», — сказал Лавров, комментируя заявление директора по науке Института мировой военной экономики и стратегии Дмитрия Тренина.

По словам руководителя российского внешнеполитического ведомства, многие факты указывают на то, что это действительно так. Лавров добавил, что этот прогноз считается верным.

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