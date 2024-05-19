Опубликовано видео с подвешенного на беспилотник украинского дрона-камикадзе

«Военный осведомитель» опубликовал видео с украинского дрона-камикадзе

В сети распространяется видео с перехваченным сигналом от подвешенного на беспилотник украинского дрона-камикадзе. Ролик опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

«Носитель выполняет не только функцию доставки камикадзе в район цели, что значительно повышает дальность применения, но также осуществляет разведку и корректировку в интересах оператора FPV-дрона», — говорится в подписи к видео.

Ранее RT в Telegram сообщил, что бойцы Вооруженных сил России при штурме позиций ВСУ у села Красного под Часовым Яром находились в «состоянии боевого транса», пробираясь через трупы врага.