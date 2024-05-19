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09:55, 19 мая 2024Бывший СССР

Российские бойцы раскрыли подробности штурма позиций ВСУ

RT: бойцы ВС РФ при штурме позиций ВСУ у села Красного пробирались через трупы

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России при штурме позиций ВСУ у села Красного под Часовым Яром находились в «состоянии боевого транса», пробираясь через трупы врага. Соответствующие подробности раскрывает RT в Telegram.

Издание пообщалось со штурмовой парой с позывными Жека и Хакас из 4-й бригады. По их словам, пробираясь к врагу, бойцы находились под постоянной угрозой нападения украинских FPV-дронов и спали по очереди. Заняв блиндаж в 40-50 метрах от позиций ВСУ, бойцы находились в нем 1,5 суток.

«У нас на блиндаже лежала пара "двухсотых", запахи были соответствующие. Про пищу думать не хотелось. Да даже и без них состояние такое... достаточно... Что-то вроде боевого транса [было]», — сказал Хакас.

По словам Жеки, когда российские бойцы взяли в плен украинского военнослужащего, по нему начала работать артиллерия ВСУ. «По нам их артиллерия начала уже... они хотели своего с артиллерии уничтожить», — заявил военнослужащий.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов пообещал представить штурмовиков к госнаградам.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщил, что чернокожий боец ВС России палкой отогнал украинский дрон-камикадзе.

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      Иван Потапов
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