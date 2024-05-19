Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:23, 19 мая 2024Бывший СССР

Чернокожий боец ВС России палкой отогнал украинский дрон-камикадзе

Чернокожий боец Вооруженных сил России палкой отогнал украинский дрон-камикадзе

Чернокожий боец Вооруженных сил (ВС) России палкой отогнал украинский дрон-камикадзе. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

В ролике видно, как боец замахивается палкой на кружащий над ним беспилотник.

Отмечается, что изначально видео опубликовали украинские ресурсы, назвав российского военнослужащего нецензурным словом. Киевские журналисты-неонацисты допустили, что FPV-дрон был сбит.

В феврале Telegram-канал «Южный Фронт» опубликовал ролик, в котором российской боец палкой сбил FPV-дрон Вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      В России уничтожили за ночь более 60 украинских беспилотников. Какие регионы подверглись атаке?

      В Белгородской области объявили воздушную тревогу

      В Кемерово произошла перестрелка во дворе многоэтажки

      Российские бойцы раскрыли подробности штурма позиций ВСУ

      Министр военного кабинета Израиля пригрозил Нетаньяху отставкой

      Дзюба оценил победу Усика над Фьюри

      Чернокожий боец ВС России палкой отогнал украинский дрон-камикадзе

      Россия вошла в топ-10 стран по темпам роста экономики в XXI веке

      Минобороны сообщило о пресечении атаки БПЛА над Белгородской областью

      Братья Запашные рассказали об угрозах на фоне поездки в Донбасс

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше