Чернокожий боец ВС России палкой отогнал украинский дрон-камикадзе

Чернокожий боец Вооруженных сил России палкой отогнал украинский дрон-камикадзе

Чернокожий боец Вооруженных сил (ВС) России палкой отогнал украинский дрон-камикадзе. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

В ролике видно, как боец замахивается палкой на кружащий над ним беспилотник.

Отмечается, что изначально видео опубликовали украинские ресурсы, назвав российского военнослужащего нецензурным словом. Киевские журналисты-неонацисты допустили, что FPV-дрон был сбит.

В феврале Telegram-канал «Южный Фронт» опубликовал ролик, в котором российской боец палкой сбил FPV-дрон Вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции.