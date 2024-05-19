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14:19, 19 мая 2024Мир

В ФРГ оценили политику Берлина в отношении Украины фразой «приведет в пропасть»

Вагенкнехт: политика ФРГ в отношении Украины приведет Берлин и Киев в пропасть

Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Политика правительства Федеративной Республики Германии в отношении Украины приведет Берлин и Киев «в пропасть». Об этом написала на своей странице в социальной сети Х немецкий политик и лидер партии BSW Сара Вагенкнехт, комментируя запрос министерства обороны страны на выделение дополнительных средств для бывшей советской республики.

«Этот курс ведет нас и Украину в пропасть», — заявила она.

Политик указала, что военное ведомства ФРГ запрашивает очередной пакет помощи для Киева в тот момент, когда уже практически не осталось украинцев, желающих воевать. По ее мнению, наступило время начать переговоры о прекращении огня.

Ранее сообщалось, что Минобороны Германии запросило у правительства еще 3,8 миллиарда евро на помощь Украине. Отмечалось, что запрос о выделении дополнительных средств могут представить парламенту в июне, и министр обороны ФРГ Борис Писториус уже переговорил по этому поводу с канцлером Олафом Шольцем, а также министром финансов Кристианом Линднером.

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      Игорь Дмитров
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