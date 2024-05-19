Минобороны Германии запросило у властей дополнительные средства для Украины

Bild: Минобороны ФРГ запросило у властей 3,8 миллиарда евро на помощь Украине

Минобороны Германии запросило у правительства еще 3,8 миллиарда евро на помощь Украине. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники.

По данным газеты, запрос о выделении дополнительных средств могут представить парламенту в июне. Министр обороны Германии Борис Писториус уже переговорил по этому поводу с канцлером Олафом Шольцем и министром финансов Кристианом Линднером.

Помимо этого, по информации Bild, в 2025 году Минобороны Германии планирует запросить рекордные 15 миллиардов евро на помощь Украине.

Ранее Писториус заявил, что у России имеются планы атаковать страны НАТО через пять-восемь лет. Он подчеркнул, что Берлин должен быть готов к сдерживанию Москвы.