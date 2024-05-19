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14:29, 19 мая 2024Бывший СССР

ВС России уничтожили крупнейшую газокомпрессорную станцию Украины

«ВО»: ВС России уничтожили крупнейшую газокомпрессорную станцию Украины

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили на Украине вторую по мощности в Европе газокомпрессорную станцию «Бильче-Волица». Об этом сообщает «Военное обозрение».

Станция находилась во Львовской области на западе Украины. Ударом российских военных был уничтожен компрессорный цех, он обеспечивал отбор и закачку газа в подземное газохранилище.

Другие подробности об ударе не приводятся.

В начале мая глава Минэнерго Герман Галущенко сообщил, что ночь на среду, 8 мая, в разных областях страны были атакованы объекты энергетической инфраструктуры. Речь идет об объектах в Полтавской, Кировоградской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях.

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      Варвара Кошечкина
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