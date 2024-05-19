«ВО»: ВС России уничтожили крупнейшую газокомпрессорную станцию Украины

Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили на Украине вторую по мощности в Европе газокомпрессорную станцию «Бильче-Волица». Об этом сообщает «Военное обозрение».

Станция находилась во Львовской области на западе Украины. Ударом российских военных был уничтожен компрессорный цех, он обеспечивал отбор и закачку газа в подземное газохранилище.

Другие подробности об ударе не приводятся.

В начале мая глава Минэнерго Герман Галущенко сообщил, что ночь на среду, 8 мая, в разных областях страны были атакованы объекты энергетической инфраструктуры. Речь идет об объектах в Полтавской, Кировоградской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях.