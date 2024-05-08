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09:10, 8 мая 2024Бывший СССР

На Украине заявили о массовых атаках на объекты энергетики. По всей стране дважды за ночь объявляли тревогу

Минэнерго Украины заявило о повреждении объектов энергетики в пяти областях
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Глава Минэнерго Герман Галущенко сообщил, что прошедшей ночью в разных областях страны были атакованы объекты энергетической инфраструктуры. По всей страны дважды объявляли воздушную тревогу. Местных жителей попросили экономно расходовать энергию, особенно в утренние и вечерние часы.

Удары наносились по объектам в пяти областях

Как сообщил Галущенко, речь идет об объектах в Полтавской, Кировоградской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях. Последствия ударов уточняются, над их ликвидацией работают энергетики.

Министр также попросил жителей Украины экономно расходовать энергию, особенно утром и вечером.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

По данным «Укрэнерго», а центральном регионе был поврежден один из объектов. О повреждениях также сообщил глава кировоградской областной администрации Андрей Райкович.

За прошедшую ночь по всей стране дважды объявляли сигнал воздушной тревоги. ПВО также работала в Киеве и Киевской области.

Российское подполье заявляло о серии ударов по заводам в Киеве

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли серию ударов по заводам в Киеве. По уточненным данным, были зафиксированы прилеты в направлении заводов Дарницкого и Антонова. Прилеты, по словам Антонова, сопровождались сильным взрывом.

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О серии взрывов в Киеве, Харькове, подконтрольном Киеву Запорожье, Львовской, Полтавской и Ивано-Франковской областях сообщали также украинские СМИ. По их данным, были задействованы крылатые ракеты.

Минобороны России неоднократно заявляло, что наносит удары по объектам энергетической и военной отрасли, а также связанной с ними инфраструктуре.

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      Варвара Кошечкина
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