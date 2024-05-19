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14:06, 19 мая 2024Спорт

«Урал» сыграл вничью с «Оренбургом» в матче РПЛ

«Урал» сыграл вничью с «Оренбургом» со счетом 3:3 в матче РПЛ

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Екатеринбургский «Урал» сыграл вничью с «Оренбургом» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе «Central Stadium» и завершилась со счетом 3:3. Первый мяч на третьей минуте забил нападающий гостей Дмитрий Воробьев. На 44-й минуте счет сравнял защитник Сильвие Бегич.

На 50-й минуте вновь вывел «Оренбург» вперед полузащитник Мохаммад Горбани. На 58-й минуте преимущество команды увеличил защитник Матиас Перес. Через две минуты сократил отставание «Урала» Сильвие Бегич. На 78-й минуте вновь сравнял счет форвард Гильерме Шеттине.

Таким образом, после 29 матчей «Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. «Оренбург» располагается на 11-м месте, имея в активе такое же количество очков и опережая команду по дополнительным показателям. Лидирует московское «Динамо» с 56 очками.

В следующем матче «Оренбург» примет московский «Спартак», а «Урал» на выезде сыграет со столичным ЦСКА. Обе встречи пройдут 25 мая.

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      Анастасия Борисова
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