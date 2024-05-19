В Москве в парке обнаружили чемодан с оружием

РИА Новости: в парке на Мосфильмовской улице в Москве нашли чемодан с оружием

В Москве в одном из парков обнаружили чемодан с оружием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что в парке на улице Мосфильмовской был найден чемодан, в котором лежали шесть пистолетов и более 350 патронов разного калибра. Информация о марках обнаруженных пистолетов отсутствует.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») Уголовного кодекса Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина хранил дома боеприпасы, в числе которых также было самодельное взрывное устройство (СВУ). К необычной коллекции правоохранителей привела семейная ссора, когда пожилой гражданин выстрелил в своего 49-летнего сына. Суд приговорил владельца оружия к шести годам колонии общего режима.