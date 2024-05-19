Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:28, 19 мая 2024Россия

В Москве в парке обнаружили чемодан с оружием

РИА Новости: в парке на Мосфильмовской улице в Москве нашли чемодан с оружием

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Москве в одном из парков обнаружили чемодан с оружием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что в парке на улице Мосфильмовской был найден чемодан, в котором лежали шесть пистолетов и более 350 патронов разного калибра. Информация о марках обнаруженных пистолетов отсутствует.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») Уголовного кодекса Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина хранил дома боеприпасы, в числе которых также было самодельное взрывное устройство (СВУ). К необычной коллекции правоохранителей привела семейная ссора, когда пожилой гражданин выстрелил в своего 49-летнего сына. Суд приговорил владельца оружия к шести годам колонии общего режима.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      Шесть дронов упали на территорию Славянского НПЗ. Заряды были начинены поражающими элементами

      Опубликовано видео с подвешенного на беспилотник украинского дрона-камикадзе

      ВС России уничтожили крупнейшую газокомпрессорную станцию Украины

      В Москве в парке обнаружили чемодан с оружием

      Лавров обвинил западных лидеров во лжи о перекрытии Россией газа

      В ФРГ оценили политику Берлина в отношении Украины фразой «приведет в пропасть»

      «Урал» сыграл вничью с «Оренбургом» в матче РПЛ

      В российском аэропорту самолет переехал человека

      В ДР Конго предотвратили госпереворот

      В Брянской области юные футбольные фанаты пожаловались на избиение полицейскими

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше