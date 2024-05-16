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17:46, 16 мая 2024Силовые структуры

Россиянин изготовил СВУ для личного арсенала и попал в колонию на шесть лет

Суд в Петербурге дал 6 лет колонии мужчине, изготовившему СВУ

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Суд в Санкт-Петербурге приговорил к шести годам колонии общего режима местного жителя, который приобрел боеприпасы и взрывчатку, а также изготовил самодельное взрывное устройство (СВУ) для личного арсенала. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчину признали виновным по статьям 222 («Незаконное хранение боеприпасов»), 222.1 («Незаконное хранение взрывчатых веществ») и 223.1 («Незаконное изготовление взрывных устройств») УК РФ.

По данным «Фонтанки», к коллекции боеприпасов, принадлежащей подсудимому, правоохранительные органы привела семейная ссора. В феврале 2023 года полицейские получили сообщение, что в одной из квартир в Петербурге отец выстрелил в 49-летнего сына. Прибывшие на место сотрудники обнаружили внутри жилища целый арсенал оружия и боеприпасов, в числе которых оказались патроны, гранаты, тротил, взрыватель осколочных гранат и самодельная взрывчатка. Из дома были эвакуированы 90 человек.

Ранее сотрудники правоохранительных органов обнаружили схрон с оружием и боеприпасами на чердаке одного из домов в селе Обильное Мелитопольского района Запорожской области.

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      Олеся Мицкевич
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