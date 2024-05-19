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14:37, 19 мая 2024Силовые структуры

Сотрудники ГИБДД устроили погоню со стрельбой и попали на видео

Сотрудники ГИБДД Амурской области устроили погоню со стрельбой и попали на видео

Сотрудники ГИБДД Амурской области устроили погоню со стрельбой с нарушителем правил дорожного движения и попали на видео. Кадры из машины правоохранителей публикует Telegram-канал «Вести — Амурская область».

Уточняется, что инцидент произошел в Октябрьском районе. Водитель автомобиля проигнорировал требование остановиться и попытался скрыться, однако инспекторы бросились в погоню за ним. Полицейские предупредили лихача, что будут стрелять, после чего открыли огонь по колесам машины.

За рулем оказался житель села Сергее-Федоровка 1996 года рождения. Он находился в состоянии наркотического опьянения. В отношении задержанного составили административные протоколы по двум статьям. Его арестовали на 10 суток.

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      Марк Успенский
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