Королевская семья не позвала принца Гарри на мероприятие в память о Елизавете II

The Sun: принца Гарри не пригласили на мероприятие в память о Елизавете II

Британская королевская семья не позвала принца Гарри с женой Меган Маркл на поминки Елизаветы II, которые устраивают спустя год, как она ушла из жизни. При этом герцоги Сассекские, которые живут в США, в это время будут в Европе, об этом пишет The Sun.

Памятные мероприятия Букингемский дворец запланировал на 8 сентября, королевская семья соберется в замке Балморал в Шотландии, где почила королева. В это время принц Гарри и Меган будут в Германии, 9 сентября они посетят «Игры непобежденных» (спортивные соревнования военнослужащих, которые стали инвалидами), но приглашения на семейное мероприятие им не отправили.

Между тем, мероприятие в память покойной королевы вместе с женой Камиллой посетит брат короля Карла III герцог Йоркский Эндрю, хотя он тоже отказался от церемониальных обязанностей.

В конце июня стало известно, что герцоги Сассекские окончательно лишились последнего пристанища в Великобритании, выехав из коттеджа Фрогмор в графстве Виндзор. Процесс выселения, якобы инициированный отцом принца Карлом III, начался вскоре после выхода его скандальной книги мемуаров Spare («Запасной»).