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10:57, 27 октября 2023Экономика

Бизнес выступил против полок с российскими товарами в магазинах

АКОРТ: создание полок с российскими товарами в магазинах приведет к росту цен

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Российский бизнес выступил против полок с отечественными товарами в магазинах. Об этом заявили представители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), их слова приводит газета «Известия».

В АКОРТ выступили против депутатской инициативы по причине создания новых рисков для бизнеса. Себестоимость продуктов, которые торговые сети должны будут выставить на прилавках согласно законопроекту о российской полке, может оказаться выше аналогов, что вызовет подорожание продуктов.

Также эксперты предполагают, что российские товары могут столкнуться с низким спросом из-за высоких цен и нестабильного качества. В результате целые категории товаров потеряют прибыльность, а торговля столкнется с сокращением товарооборота, что приведет к снижению поступлений налогов в бюджет, предупредили в АКОРТ.

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По словам замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, российскую продукцию покупают реже не из-за высокой цены или качества, а потому, что она пока «еще не так рекламно раскручена», как ушедшие транснациональные бренды.

«Не дать отечественному товару достаточно преференций и места на полке, отдавая предпочтение привычному и более дорогому импорту — это продолжать противодействовать развитию своих же отраслей промышленности», — пояснил он.

Законопроект о российской полке, предлагающий закрепить в магазинах обязательный минимум отечественной продукции, разработали депутаты от фракции «Единая Россия». Предполагается, что он затронет торговые сети с оборотом более двух миллиардов рублей в год и решит проблему входа локальной продукции в ассортимент крупных магазинов. Товар для российской полки должен быть произведен на территории страны, его изготовителем должно быть российское физическое или юридическое лицо, не находящееся под контролем иностранцев, а торговый знак должен быть зарегистрирован в России.

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      Вячеслав Агапов
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