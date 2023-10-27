Снижение цен на аренду квартир предрекли пяти городам России

ЦИАН: аренда жилья подешевеет в Сочи, Воронеже, Саратове и еще двух городах

Долгосрочная аренда квартир может скоро подешеветь в пяти городах России. Такие данные приводят аналитики ЦИАН в своем исследовании, с которым ознакомилась «Лента.ру».

Потенциал к снижению арендных ставок специалисты оценивали по темпам восстановления объема предложения съемных квартир. Активнее всего, по данным ЦИАН, экспозиция долгосрочной аренды пополняется в Сочи (плюс 38 процентов за месяц), Воронеже (плюс 34 процента), Саратове (плюс 34 процента), Ижевске (плюс 34 процента) и Иркутске (плюс 27 процентов). В этих городах за последние 30 дней стало на треть больше доступных лотов, поэтому прогнозируется снижение стоимости аренды.

«Принято считать, что сезонная коррекция ставок аренды происходит сразу же после восстановления объема предложения. На рынок вновь начинают выходить квартиры по среднерыночным ценам, и в условиях снижения числа арендаторов происходит постепенная балансировка средних цен», — пояснил руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов.

Специалисты добавили, что за счет наращивания предложения ставки найма могут снизиться во Владивостоке (экспозиция выросла на 26 процентов), Ростове-на-Дону (плюс 25 процентов), Перми (плюс 24 процента), Волгограде (плюс 21 процент) и Томске (плюс 18 процентов).

Дальнейшая динамика ставок аренды будет зависеть от происходящего в смежных сегментах рынка, уточнили в ЦИАН. «В краткосрочной перспективе ставки почти наверняка скорректируются вниз из-за роста объема предложения. Но сценарий, при котором ипотека длительное время будет дорогой, приведет к стабильно высокому спросу на съемное жилье и дальнейшему росту цен», — предполагает Попов.

Ранее сообщалось, что в России подорожала аренда комнат. Цены на такие объекты повысились в 55 из 70 городов, которые рассматривали аналитики. В среднем арендные ставки выросли на 5,2 процента, до 8716 рублей в месяц.