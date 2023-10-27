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13:27, 27 октября 2023Силовые структуры

ФСБ начала расследование о хищении миллионов рублей в Минздраве Дагестана

ФСБ возбудила дело о хищении 40 млн руб. в Минздраве Дагестана при COVID-19
Начало событий в новости В российском регионе начались обыски по делу о хищении 40 миллионов рублей

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Следователь ФСБ возбудил уголовное дело о хищении более 40 миллионов рублей чиновниками Минздрава Дагестана во время пандемии COVID-19. Об этом ТАСС сообщили в республиканском управлении ведомства.

Фигурантами дела о растрате стали должностные лица министерства. По версии следствия, с конца 2021 по начало 2022 года в период распространения новой коронавирусной инфекции Минздрав Дагестана заключил два госконтракта на поставку реагентов для выявления антигенов SAR-COV-2, при этом цены были завышены.

Следствие оценивает ущерб в 42 миллиона рублей.

В настоящее время в министерстве проводятся следственные мероприятия.

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      Любовь Ширижик
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