ФСБ начала расследование о хищении миллионов рублей в Минздраве Дагестана

ФСБ возбудила дело о хищении 40 млн руб. в Минздраве Дагестана при COVID-19

В российском регионе начались обыски по делу о хищении 40 миллионов рублей

Начало событий в новости В российском регионе начались обыски по делу о хищении 40 миллионов рублей

Следователь ФСБ возбудил уголовное дело о хищении более 40 миллионов рублей чиновниками Минздрава Дагестана во время пандемии COVID-19. Об этом ТАСС сообщили в республиканском управлении ведомства.

Фигурантами дела о растрате стали должностные лица министерства. По версии следствия, с конца 2021 по начало 2022 года в период распространения новой коронавирусной инфекции Минздрав Дагестана заключил два госконтракта на поставку реагентов для выявления антигенов SAR-COV-2, при этом цены были завышены.

Следствие оценивает ущерб в 42 миллиона рублей.

В настоящее время в министерстве проводятся следственные мероприятия.