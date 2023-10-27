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13:10, 27 октября 2023Силовые структуры

В российском регионе начались обыски по делу о хищении 40 миллионов рублей

В Минздраве Дагестана идут оперативные мероприятия по делу о хищении 40 млн руб.

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Сотрудники ФСБ проводят оперативные мероприятия в Минздраве Дагестана по делу о хищении более 40 миллионов рублей в период пандемии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по республике.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 160 («Присвоение или растрата, совершенные организованной группой») УК РФ в отношении чиновников ведомства. В домах обвиняемых также проходят обыски.

По версии следствия, с конца 2021-го по начало 2022 года Минздрав региона заключил два государственных контракта по завышенным ценам на поставку реагентов для выявления антигенов SAR-CoV-2 (коронавируса). Своими действиями чиновники нанесли ущерб бюджету в размере 42 миллиона рублей.

19 октября следователи задержали бывшего замминистра здравоохранения Дагестана по подозрению в получении взяток почти на 88 миллионов рублей.

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