В российском регионе начались обыски по делу о хищении 40 миллионов рублей

В Минздраве Дагестана идут оперативные мероприятия по делу о хищении 40 млн руб.

Сотрудники ФСБ проводят оперативные мероприятия в Минздраве Дагестана по делу о хищении более 40 миллионов рублей в период пандемии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по республике.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 160 («Присвоение или растрата, совершенные организованной группой») УК РФ в отношении чиновников ведомства. В домах обвиняемых также проходят обыски.

По версии следствия, с конца 2021-го по начало 2022 года Минздрав региона заключил два государственных контракта по завышенным ценам на поставку реагентов для выявления антигенов SAR-CoV-2 (коронавируса). Своими действиями чиновники нанесли ущерб бюджету в размере 42 миллиона рублей.

19 октября следователи задержали бывшего замминистра здравоохранения Дагестана по подозрению в получении взяток почти на 88 миллионов рублей.