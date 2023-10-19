Бывший замминистра российского региона задержан за взятки на 88 миллионов рублей

Экс-замглавы Минздрава Дагестана попал под следствие за взятки на 88 млн рублей

Следователи задержали бывшего замминистра здравоохранения Дагестана по подозрению в получении взяток на почти 88 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, с января 2019-го по декабрь 2021 года он получал откаты от местного предпринимателя в виде десяти процентов от суммы госконтракта с Минздравом на поставку медоборудования. Следствие подсчитало, что общая сумма подношений составила 87,7 миллиона рублей. Также задержаны посредник и взяткодатель.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.