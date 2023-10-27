Названы неожиданные преимущества панельных домов перед кирпичными

Замминистра строительства Ломакин: качество «панелек» выше, чем кирпичных домов

В 1990-х годах индустриальное домостроение несколько утратило свои позиции, однако в ближайшем будущем Минстрой собирается развивать строительство панельных и модульных домов. Неожиданные преимущества такого жилья в интервью «Российской газете» назвал первый заместитель министра строительства и ЖКХ Александр Ломакин.

По словам собеседника издания, без применения индустриальных серий обеспечить планируемый в ближайшие годы ввод жилья будет проблематично. Ломакин отметил, что благодаря модульному строительству удается ускорить процесс возведения домов и повысить его качество за счет того, что на заводе изготавливают готовую комнату, кухню либо санузел для многоэтажки. «И тот же санузел привозят на стройплощадку уже облицованным кафельной плиткой, с установленными ванной, унитазом, раковиной», — пояснил он.

Помимо этого, эксперт подчеркнул, что качество современных панельных домов по некоторым параметрам выше, чем у кирпичных. Он связал это с тем, что кирпичные дома строят на месте, «с учетом морозов, дождей, жары», в то время как детали «панелек» изготавливаются в теплых условиях цеха, с дополнительными системами контроля качества.

Еще одно преимущество современных панельных домов, о котором упомянул Ломакин — возможность делать разнообразные планировки квартир. «В 1990-е годы все стали отказываться от панелей в том числе потому, что монолитные дома давали более гибкие возможности с точки зрения планировки — можно было делать большие комнаты, кухни, комнаты нестандартных форм. Можно было делать комнаты не прямоугольные и не квадратные, а поэкспериментировать. Сегодня этого минуса нет: современное оборудование позволяет делать на заводах панельные дома с большими пролетами между стен, с хорошими современными кухнями, с эркерами и другими архитектурными элементами», — сообщил он.

Ранее стало известно, что за МКАД панельные дома и однокомнатные квартиры на вторичном рынке подорожали сильнее «трешек» и современных монолитно-кирпичных домов.