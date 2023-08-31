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17:36, 31 августа 2023Среда обитания

Дешевое жилье в Москве подорожало

IRN.RU: в Москве и Подмосковье подорожало дешевое жилье

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В августе квартиры на вторичном рынке Москвы и Подмосковья выросли в цене. При этом дорожает только дешевое жилье, пока стоимость более дорогих объектов остается прежней. Об этом «Ленте.ру» сообщили эксперты аналитического центра IRN.RU.

За месяц готовые квартиры в Москве подорожали на 1,4 процента, до 260,6 тысячи рублей за квадратный метра, а в Подмосковье — на 0,4 процента, до 152,8 тысячи. По данным экспертов, внутри МКАД рынок тянет вверх недорогое жилье, индекс которого за месяц вырос на 1,4 процента, в то время как индекс дорогой недвижимости прибавил только 0,2 процента. Похожая ситуация наблюдается за МКАД, где панельные дома и однокомнатные квартиры подорожали сильнее «трешек» и современных монолитно-кирпичных домов.

Руководитель IRN.RU Олег Репченко объяснил всплеск спроса и цен на жилье увеличением ключевой ставки ЦБ. «Это вынудило потенциальных ипотечников, которых много прежде всего в недорогих сегментах рынка, срочно заняться решением квартирного вопроса, пока кредиты не стали еще дороже», — пояснил он.

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Согласно прогнозам, повышенная покупательская активность сохранится в сентябре, так как банковские одобрения по ипотечным кредитам действуют три месяца. В октябре обороты на рынке жилья могут снизиться из-за досрочной реализации спроса и слишком дорогой ипотеки. После этого недвижимость начнет дешеветь.

Ранее эксперт Летенков спрогнозировал снижение цен на московское жилье до уровня 2021 года. По его словам, удешевление недвижимости произойдет к концу 2023-го.

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    Александра Качан
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