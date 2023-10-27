Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:36, 27 октября 2023Путешествия

Два самолета пролетели в сантиметрах друг от друга и столкнулись в воздухе

AviaNews: два частных самолета столкнулись в воздухе в аэропорту Техаса

Кадр: Telegram-канал AviaNews

В Соединенных Штатах два частных самолета пролетели в сантиметрах друг от друга и столкнулись в воздухе. Об этом пишет Telegram-канал AviaNews.

Инцидент произошел в среду, 25 октября, в аэропорту города Хьюстон (Техас). Согласно предварительной информации Федерального управления гражданской авиации (FAA) США, бизнес-джет Hawker H850XP начал взлетать без разрешения диспетчера.

Материалы по теме:
Поклоняются Трампу и верят в инопланетян. Россиянин отправился в путешествие по Техасу. Что его там удивило?
Поклоняются Трампу и верят в инопланетян.Россиянин отправился в путешествие по Техасу. Что его там удивило?
25 октября 2021
Бомжи, заоблачные цены и самоубийства. Что удивило россиянку в Калифорнии и стоит ли туда ехать туристу?
Бомжи, заоблачные цены и самоубийства.Что удивило россиянку в Калифорнии и стоит ли туда ехать туристу?
3 ноября 2021

Отмечается, что в это же время воздушное судно Cessna C510 осуществляло посадку на пересекающуюся взлетно-посадочную полосу. В результате взлетающий самолет задел законцовкой крыла хвостовую часть приземляющегося.

«К счастью для находившихся во взлетавшем самолете, удар не привел к катастрофичным для них последствиям, — говорится в сообщении. — Пилоты смогли вернуться в аэропорт вылета и благополучно посадить воздушные суда».

Ранее в сентябре два самолета авиакомпании Air Canada столкнулись в аэропорту Ванкувера в Канаде. Непредвиденная ситуация произошла с пассажирскими лайнерами Airbus A319 и Bombardier Dash 8 Q400. Отмечается, что первое воздушное судно выезжало из ворот терминала внутренних авиалиний и задело крыло второго.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Армия обороны Израиля расширяет масштаб наземной операции в секторе Газа. Станет ли это ожидаемым вторжением?

      Израиль отверг резолюцию ООН с призывом к прекращению огня

      В России прокомментировали принятие ГА ООН ближневосточной резолюции

      Россия показала в ООН обломки использованных Украиной западных ракет

      У отравившихся в ресторане россиян нашли сальмонеллу

      Израиль обвинил ООН в потере легитимности

      Во Франции разрешили продажи iPhone 12

      Отказ Венгрии и Словакии помогать Украине назвали ударом для Зеленского

      Раскрыты последствия повышения ключевой ставки Центробанка

      В ООН приняли резолюцию с призывом к перемирию между Израилем и Палестиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости