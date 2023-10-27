Два самолета пролетели в сантиметрах друг от друга и столкнулись в воздухе

AviaNews: два частных самолета столкнулись в воздухе в аэропорту Техаса

В Соединенных Штатах два частных самолета пролетели в сантиметрах друг от друга и столкнулись в воздухе. Об этом пишет Telegram-канал AviaNews.

Инцидент произошел в среду, 25 октября, в аэропорту города Хьюстон (Техас). Согласно предварительной информации Федерального управления гражданской авиации (FAA) США, бизнес-джет Hawker H850XP начал взлетать без разрешения диспетчера.

Отмечается, что в это же время воздушное судно Cessna C510 осуществляло посадку на пересекающуюся взлетно-посадочную полосу. В результате взлетающий самолет задел законцовкой крыла хвостовую часть приземляющегося.

«К счастью для находившихся во взлетавшем самолете, удар не привел к катастрофичным для них последствиям, — говорится в сообщении. — Пилоты смогли вернуться в аэропорт вылета и благополучно посадить воздушные суда».

Ранее в сентябре два самолета авиакомпании Air Canada столкнулись в аэропорту Ванкувера в Канаде. Непредвиденная ситуация произошла с пассажирскими лайнерами Airbus A319 и Bombardier Dash 8 Q400. Отмечается, что первое воздушное судно выезжало из ворот терминала внутренних авиалиний и задело крыло второго.

