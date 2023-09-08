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14:04, 8 сентября 2023Путешествия

Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Канады

Два самолета Air Canada повредили крылья при столкновении в аэропорту Ванкувера

Фото: Dirk Holstein / Vancouver Sun

Два самолета авиакомпании Air Canada столкнулись в аэропорту Ванкувера в Канаде. Об этом пишет Vancouver Sun.

Непредвиденная ситуация произошла с пассажирскими лайнерами Airbus A319 и Bombardier Dash 8 Q400. Отмечается, что первое воздушное судно выезжало из ворот терминала внутренних авиалиний и задело крыло второго.

В итоге оба самолета получили повреждения и были отправлены на стоянку. Пассажиров обоих рейсов доставили в пункты назначения на других лайнерах. По данным издания, никто из них в результате инцидента не пострадал.

Ранее в сентябре самолет российской авиакомпании «Алроса» совершил экстренную посадку из-за больного пассажира на борту. У 38-летнего мужчины упало давление и произошел сердечный приступ.

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    Фариза Бацазова
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