Продюсер Пригожин оценил перезапуск «Фабрики звезд»

Продюсер Пригожин: «Новая Фабрика звезд» приживется и полюбится зрителям

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин оценил перезапуск музыкального реалити-шоу «Фабрики звезд» на телеканале ТНТ. В беседе с изданием «Телепрограмма» он выразил мнение, что программа «Новая Фабрика звезд» полюбится телезрителям.

«"Новая Фабрика звезд" на ТНТ логична, поскольку это развлекательный канал. На мой взгляд, это попадание в десятку. Уверен, что шоу на канале приживется и зайдет зрителям», — высказался медиаменеджер.

Ранее планы ТНТ перезапустить музыкальное реалити-шоу прокомментировал продюсер Виктор Дробыш. Медиаменеджер заявил, что «Фабрика звезд» является лучшим музыкальным форматом на телевидении. Он добавил, что «выстрелить может все, даже незаряженное ружье, но раз в год».

О том, что ТНТ перезапустит «Фабрику звезд» в 2024 году, стало известно 26 октября. По словам директора канала, телеведущей Тины Канделаки, передача будет называться «Новая Фабрика звезд». Она добавила, что кастинг в проект уже начался.

Музыкальное реалити-шоу «Фабрика звезд» выходило на Первом канале с 2002 по 2007 год. В эфире программы молодые исполнители состязались в вокальных навыках. Участниками проекта были Полина Гагарина, Ирина Дубцова, Юлия Савичева, Стас Пьеха, Дмитрий Колдун и другие.