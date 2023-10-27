Обнаружены редкие химические элементы после взрыва килоновой

Nature: слияние нейтронных звезд образовало редкие химические элементы

Ученые наблюдали образование редких химических элементов во время GRB 230307A — второго по яркости гамма-всплеска из когда-либо наблюдавшихся. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Астрофизики изучили исключительно яркий гамма-всплеск GRB 230307A, вызванный слиянием нейтронных звезд. Взрыв наблюдался множеством наземных и космических телескопов, в том числе космическим телескопом «Джеймс Уэбб» НАСА, космическим телескопом Ферми и обсерваторией Свифта.

После вспышки килоновой были обнаружены следы тяжелого химического элемента теллура. Ожидается, что взрыв породил и другие химические элементы, в том числе йод и торий.

Место слияния нейтронных звезд находилось на расстоянии около 120 тысяч световых лет за пределами их родной галактики. Это означает, что они были выброшены из нее вместе. Сталкивающиеся нейтронные звезды создают условия, необходимые для синтеза очень тяжелых элементов, а радиоактивное свечение этих новых элементов питало послесвечение килоновой.

Событие GRB 230307A было одним из самых ярких когда-либо наблюдавшихся гамма-всплесков, который оказался более чем в миллион раз ярче, чем вся галактика Млечный Путь. Астрономы уже второй раз обнаруживают отдельные тяжелые элементы с помощью спектроскопических наблюдений после слияния нейтронных звезд.