Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:52, 27 октября 2023Наука и техника

Обнаружены редкие химические элементы после взрыва килоновой

Nature: слияние нейтронных звезд образовало редкие химические элементы

Изображение: NASA, ESA, CSA, STScI, Andrew Levan (IMAPP, Warw) / phys.org

Ученые наблюдали образование редких химических элементов во время GRB 230307A — второго по яркости гамма-всплеска из когда-либо наблюдавшихся. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Астрофизики изучили исключительно яркий гамма-всплеск GRB 230307A, вызванный слиянием нейтронных звезд. Взрыв наблюдался множеством наземных и космических телескопов, в том числе космическим телескопом «Джеймс Уэбб» НАСА, космическим телескопом Ферми и обсерваторией Свифта.

После вспышки килоновой были обнаружены следы тяжелого химического элемента теллура. Ожидается, что взрыв породил и другие химические элементы, в том числе йод и торий.

Место слияния нейтронных звезд находилось на расстоянии около 120 тысяч световых лет за пределами их родной галактики. Это означает, что они были выброшены из нее вместе. Сталкивающиеся нейтронные звезды создают условия, необходимые для синтеза очень тяжелых элементов, а радиоактивное свечение этих новых элементов питало послесвечение килоновой.

Событие GRB 230307A было одним из самых ярких когда-либо наблюдавшихся гамма-всплесков, который оказался более чем в миллион раз ярче, чем вся галактика Млечный Путь. Астрономы уже второй раз обнаруживают отдельные тяжелые элементы с помощью спектроскопических наблюдений после слияния нейтронных звезд.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      Армия обороны Израиля расширяет масштаб наземной операции в секторе Газа. Станет ли это ожидаемым вторжением?

      Израиль отверг резолюцию ООН с призывом к прекращению огня

      В России прокомментировали принятие ГА ООН ближневосточной резолюции

      Россия показала в ООН обломки использованных Украиной западных ракет

      У отравившихся в ресторане россиян нашли сальмонеллу

      Израиль обвинил ООН в потере легитимности

      Во Франции разрешили продажи iPhone 12

      Отказ Венгрии и Словакии помогать Украине назвали ударом для Зеленского

      Раскрыты последствия повышения ключевой ставки Центробанка

      В ООН приняли резолюцию с призывом к перемирию между Израилем и Палестиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости