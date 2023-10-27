ФСБ в Запорожской области раскрыла работу администраторов инфоресурсов Украины

В Запорожской области ФСБ задержала администраторов украинских информационных ресурсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

В отношении них возбудили уголовное дело по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Сейчас формируется доказательная база для привлечения фигурантов к уголовной ответственности по статьям 275 («Государственная измена») и 276 («Шпионаж») УК РФ.

Речь идет об администраторах ресурсов украинского средства массовой информации «РИА-Мелитополь» и Telegram-чата «Мелитополь — це Украина». Иностранная разведка использовала задержанных для сбора информации и оказания психологического воздействия на жителей региона.

В ЦОС заявили, что администраторы ресурсов убеждали жителей Запорожья в абсолютной конфиденциальности и склоняли к сбору и передаче информации о местах дислокации и передвижения российских военнослужащих и техники. Это могло нанести ущерб безопасности страны, отметили в Центре.

Задержанными оказались граждане Украины и России. Они уже признались в том, что выполняли задания украинской военной разведки.