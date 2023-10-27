Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:53, 27 октября 2023Силовые структуры

ФСБ задержала администраторов украинских информационных ресурсов

ФСБ в Запорожской области раскрыла работу администраторов инфоресурсов Украины

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Запорожской области ФСБ задержала администраторов украинских информационных ресурсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

В отношении них возбудили уголовное дело по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Сейчас формируется доказательная база для привлечения фигурантов к уголовной ответственности по статьям 275 («Государственная измена») и 276 («Шпионаж») УК РФ.

Речь идет об администраторах ресурсов украинского средства массовой информации «РИА-Мелитополь» и Telegram-чата «Мелитополь — це Украина». Иностранная разведка использовала задержанных для сбора информации и оказания психологического воздействия на жителей региона.

В ЦОС заявили, что администраторы ресурсов убеждали жителей Запорожья в абсолютной конфиденциальности и склоняли к сбору и передаче информации о местах дислокации и передвижения российских военнослужащих и техники. Это могло нанести ущерб безопасности страны, отметили в Центре.

Задержанными оказались граждане Украины и России. Они уже признались в том, что выполняли задания украинской военной разведки.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      «Бах! И меня уже нет» Французский грабитель Редуан Фаид сумел сбежать из тюрьмы на вертолете. Как его поймали и судили?

      В США рассказали об операции России по уничтожению ВСУ

      В США заявили о продолжении переговоров по заложникам ХАМАС

      «Лада» обыграла «Ак Барс» в матче КХЛ

      Мировому рынку зерна предрекли проблемы из-за решения Украины

      На Украине назвали организаторов покушения на экс-нардепа Царева

      «Рубин» вырвал победу у «Балтики» в матче РПЛ

      Тело пропавшего на Украине британского наемника обнаружили в канализации

      Муж Вики Цыгановой обманывал зрителей на концертах «Ласкового мая»

      Пережившим измену мужа с лучшей подругой женщинам дали совет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости