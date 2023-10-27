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12:45, 27 октября 2023Ценности

Гоар Аветисян повторила образ Мэрилин Монро и вызвала споры в сети

Кадр: Удивительное хобби / YouTube

Популярная визажистка Гоар Аветисян повторила образ американской актрисы Мэрилин Монро из фильма «Джентльмены предпочитают блондинок» и вызвала споры в сети. Соответствующие публикации появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных снимках 30-летняя блогерша позировала в ярко-розовом приталенном платье без бретелей и оперных перчатках. При этом она надела парик оттенка блонд, накрасила губы красной помадой и примерила массивное колье, браслеты и длинные серьги с камнями.

Пользователи сети оценили внешний вид инфлюэнсерши в комментариях. «Смотрится дешево», «Лучше бы другой образ выбрала, выглядит как переодетый транс», «Вульгарно, неестественно», «Все затянула, утянула, но лицо не уменьшишь настолько. Образ получился грубый», «Превзошла оригинал», «Дива», «Шикарная», «Королева», — заявили юзеры.

Ранее Гоар Аветисян показала естественную внешность на фото. 30-летняя инфлюэнсерша предстала, сидя в машине, в белой куртке и серой толстовке.

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      Карина Черных
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