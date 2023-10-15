Аветисян показала лицо без макияжа с фразой «куда можно ехать такой стремной»

Популярная визажистка Гоар Аветисян показала естественную внешность на фото. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя инфлюэнсерша предстала, сидя в машине, в белой куртке и серой толстовке. При этом на снимке видно, что визажистка отказалась от макияжа, демонстрируя пигметные пятна на лице и темные круги под глазами. «Как думаете, куда можно ехать настолько стремной?» — подписала она фото.

Помимо этого, звезда заколола часть волос, а оставшиеся пряди оставила распущенными. В качестве аксессуаров она выбрала серьги-гвоздики и цепочку.

Ранее в октябре Гоар Аветисян в облегающей одежде показала растяжки и шрамы. Инфлюэнсерша предстала в облегающем джинсовом наряде, демонстрируя несовершенства тела на новом видео.