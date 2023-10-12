Гоар Аветисян в облегающем наряде показала растяжки и шрамы на теле

Популярная визажистка Гоар Аветисян показала несовершенства тела на новом видео. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя инфлюэнсерша предстала в облегающем джинсовом наряде, состоящем и из топа асимметричного кроя, брюк и остроносых ботфортов. «Вчера моя подписчица попросила меня показывать себя без фильтров, что я и так делаю 24/7. Все мы несовершенны, и это нормально», — заявила она.

На размещенных кадрах звезда продемонстрировала растяжки, расположенные в области руки и живота. «У меня они есть по всему телу. А еще я каждый день замазываю синяки под глазами», — призналась она. В следующем ролике знаменитость подняла правую руку, показав большой шрам.

«Только Бог и сам человек знает, какой тернистый путь он прошел и сколько шрамов у него на теле, в душе и сердце. Поэтому красивые аккаунты в соцсетях — это всего лишь картинка, помните это. И каждый день радуйтесь, несмотря ни на что», — заключила Аветисян.

В сентябре 37-летняя модель Перминова показала целлюлит на видео в мини-шортах. На размещенных кадрах манекенщица продемонстрировала крупным планом бедра с неровностями на коже, отметив, что так ее ноги выглядят при плохом освещении. Она призналась, что летом мало занималась спортом и употребляла «запрещенные» продукты.