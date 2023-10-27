Производители оружия в США заявили о трудностях на фоне двух конфликтов

Hill: производители оружия США столкнулись с проблемами на фоне двух конфликтов

Американские производители оружия испытывают трудности с выполнением заказов на фоне конфликта на Украине и эскалации палестино-израильского кризиса. Об этом написало издание Hill.

В публикации отмечается, что нарастание конфликта между ХАМАС и Израилем заставило Минобороны США направить в Израиль десятки тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров, предназначенных для Украины.

«Высокий спрос на оружие обнажил ограниченность США в пополнении собственных запасов, производители с трудом удовлетворяют запросы», — заявили авторы статьи.

Журналисты добавили, что следующие поставки Израилю могут включать в себя оружие, на которое Украина «полагается все больше». Они уточнили, что речь идет о ракетах для систем противовоздушной обороны Stinger. Директор одного из центров «Атлантического совета» (деятельность организации признана в России нежелательной) Мэтью Крениг заявил, что у Вашингтона нет «ни сил, ни вооружения, не оборонной производственной базы» для отстаивания своих интересов в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии.

Ранее в США предложили передать помощь Израилю вместо Украины. Республиканцы представили законопроект о разделении помощи Израилю и Украине, чтобы предотвратить «застревание» помощи Израилю в Палате представителей США, где растет число республиканцев, выступающих против поддержки Киева.

