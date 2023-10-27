Каменные березы для восстановления леса начали выращивать на Камчатке

Березы Эрмана начали выращивать на Камчатке для восстановления леса

На Камчатке начали выращивать березы Эрмана, так известные как каменные березы, для восстановления леса. Об этом пишет портал «Кам.Информ».

Сотрудники КГАУ «Охрана камчатских лесов» сообщили, что 250 тысяч деревьев этого сорта будут выращены в поле на территории питомника в Южных Коряках Елизовского района. Его площадь достигает 0,08 гектара.

Отмечается, что сеянцы, выращенные в питомнике, в дальнейшем будут использованы «при проведении мероприятий по компенсационному лесовосстановлению на территории края», в частности, «для восстановления лесов, истощенных после рубок или пострадавших от стихийных бедствий и лесных пожаров».

По данным издания, лес будут восстанавливать в рамках регионального проекта «Сохранение лесов (Камчатский край)». Он является частью федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

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