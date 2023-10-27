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15:54, 27 октября 2023Моя страна

Каменные березы для восстановления леса начали выращивать на Камчатке

Березы Эрмана начали выращивать на Камчатке для восстановления леса
СюжетЛесные пожары:

Фото: Игорь Вайнштейн / ТАСС

На Камчатке начали выращивать березы Эрмана, так известные как каменные березы, для восстановления леса. Об этом пишет портал «Кам.Информ».

Сотрудники КГАУ «Охрана камчатских лесов» сообщили, что 250 тысяч деревьев этого сорта будут выращены в поле на территории питомника в Южных Коряках Елизовского района. Его площадь достигает 0,08 гектара.

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Отмечается, что сеянцы, выращенные в питомнике, в дальнейшем будут использованы «при проведении мероприятий по компенсационному лесовосстановлению на территории края», в частности, «для восстановления лесов, истощенных после рубок или пострадавших от стихийных бедствий и лесных пожаров».

По данным издания, лес будут восстанавливать в рамках регионального проекта «Сохранение лесов (Камчатский край)». Он является частью федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

Ранее в октябре стало известно, что 30-летние сосны и липовую аллею высадили в центре Калининграда перед стадионом «Балтика». Об этом сообщила глава администрации города Елена Дятлова.

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      Фариза Бацазова
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