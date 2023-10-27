Американская актриса и фотомодель Меган Фокс отложила свадьбу со своим женихом Колсоном Бейкером, более известным как рэпер Machine Gun Kelly. Об этом сообщает Us Weekly.

Инсайдер рассказал, что звездная пара планировала бракосочетание сразу же после первой встречи. «Но все зашло в тупик. Они оба вспыльчивые. В данный момент они решили плотно поработать над своими отношениями, прежде чем сыграть свадьбу. Первая попытка спланировать торжество вызвало сильное напряжение между возлюбленными», — объяснил он.

В то же время источник отметил, что Фокс и Бейкер все еще вместе, но возвращаться к планированию церемонии не хотят. «Поэтому дата свадьбы не выбрана, и места проведения активно не рассматриваются», — уточнил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что Меган Фокс кардинально сменила имидж. На размещенных снимках папарацци видно, что телезвезда сделала каре и покрасила волосы в красный. Фокс запечатлели с новой прической в мини-платье в горох и массивных резиновых сабо на платформе.