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12:46, 7 сентября 2023Ценности

Меган Фокс кардинально сменила имидж

Фото: Raymond Hall / Getty Images

Американская актриса и фотомодель Меган Фокс кардинально сменила имидж. Соответствующие снимки папарацци публикует Page Six.

37-летняя знаменитость прошлась по улицам Нью-Йорка с возлюбленным, американским рэпером Machine Gun Kelly. На размещенных кадрах видно, что телезвезда сделала каре и покрасила волосы в красный. Фокс запечатлели с новой прической в мини-платье в горох и массивных резиновых сабо на платформе. Ее образ дополнили золотые колье, кольца и белые носки.

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В то же время спутник актрисы в качестве наряда выбрал бежевую майку, которая демонстрировала его многочисленные татуировки, и блестящие брюки-карго белого цвета. Вдобавок музыкант надел кеды и колье в виде цепей и серьги-гвоздики.

В мае 2022 года Machine Gun Kelly показал маникюр стоимостью 30 тысяч долларов (2,9 миллиона рублей) на ежегодной музыкальной премии Billboard Music Awards — 2022. В работе было использовано 880 бриллиантов общим весом 11,4 карата. Дизайн выполнила звездный мастер из Лос-Анджелеса Бритни Бойс.

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    Карина Черных
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