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Возлюбленный Меган Фокс показал маникюр за два миллиона рублей

Рэпер Machine Gun Kelly показал маникюр из 880 бриллиантов стоимостью два миллиона рублей

Фото: Amy Sussman / Getty Images

Возлюбленный актрисы Меган Фокс американский рэпер Machine Gun Kelly показал маникюр стоимостью 30 тысяч долларов (два миллиона рублей). Об этом сообщает Page Six Style.

Отмечается, что в понедельник, 16 мая, в Лас-Вегасе состоялась ежегодная музыкальная премия Billboard Music Awards — 2022. Известно, что среди гостей церемонии были замечены 36-летняя модель актриса Меган Фокс и ее бойфренд, 32-летний музыкант Machine Gun Kelly. Фокс выбрала для мероприятия черное облегающее платье лондонского бренда David Koma с открытыми плечами и вырезом, которое дополнила высокими перчатками, украшенными кристаллами. В свою очередь, ее избранник надел брючный костюм итальянской марки Dolce & Gabbana с шипами, а также водолазку с блестящей аппликацией.

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Помимо этого, корреспонденты портала обратили внимание на маникюр рэпера. По их словам, в работе было использовано 880 бриллиантов общим весом 11,4 карата. Данный дизайн выполнила звездный мастер из Лос-Анджелеса Бритни Бойс. «На создание маникюра ушло более десяти часов. Он был создан специально для красной ковровой дорожки», — пояснила специалистка в беседе с изданием.

В то же время сообщается, что указанные драгоценные камни будут переработаны и войдут в ограниченную серию колец. Полученные посредством продажи данных украшений деньги передадут в благотворительные фонды.

В апреле стало известно, что Меган Фокс и Machine Gun Kelly выпили кровь друг друга после помолвки. «Вы не подумайте, что мы какие-то сумасшедшие и пьем кровь друг друга бокалами. Мы выпили всего пару капель в ритуальных целях. Меня привлекает эзотерика. Я занимаюсь картами таро, астрологией, практикую медитации и метафизические практики. Провожу разные ритуалы в полнолуние и новолуние», — заявила 35-летняя кинозвезда.

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Мария Винар
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