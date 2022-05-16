Возлюбленный Меган Фокс показал маникюр за два миллиона рублей

Рэпер Machine Gun Kelly показал маникюр из 880 бриллиантов стоимостью два миллиона рублей

Возлюбленный актрисы Меган Фокс американский рэпер Machine Gun Kelly показал маникюр стоимостью 30 тысяч долларов (два миллиона рублей). Об этом сообщает Page Six Style.

Отмечается, что в понедельник, 16 мая, в Лас-Вегасе состоялась ежегодная музыкальная премия Billboard Music Awards — 2022. Известно, что среди гостей церемонии были замечены 36-летняя модель актриса Меган Фокс и ее бойфренд, 32-летний музыкант Machine Gun Kelly. Фокс выбрала для мероприятия черное облегающее платье лондонского бренда David Koma с открытыми плечами и вырезом, которое дополнила высокими перчатками, украшенными кристаллами. В свою очередь, ее избранник надел брючный костюм итальянской марки Dolce & Gabbana с шипами, а также водолазку с блестящей аппликацией.

Помимо этого, корреспонденты портала обратили внимание на маникюр рэпера. По их словам, в работе было использовано 880 бриллиантов общим весом 11,4 карата. Данный дизайн выполнила звездный мастер из Лос-Анджелеса Бритни Бойс. «На создание маникюра ушло более десяти часов. Он был создан специально для красной ковровой дорожки», — пояснила специалистка в беседе с изданием.

В то же время сообщается, что указанные драгоценные камни будут переработаны и войдут в ограниченную серию колец. Полученные посредством продажи данных украшений деньги передадут в благотворительные фонды.

В апреле стало известно, что Меган Фокс и Machine Gun Kelly выпили кровь друг друга после помолвки. «Вы не подумайте, что мы какие-то сумасшедшие и пьем кровь друг друга бокалами. Мы выпили всего пару капель в ритуальных целях. Меня привлекает эзотерика. Я занимаюсь картами таро, астрологией, практикую медитации и метафизические практики. Провожу разные ритуалы в полнолуние и новолуние», — заявила 35-летняя кинозвезда.