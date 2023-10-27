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17:27, 27 октября 2023Мир

МИД России вызвал посла Норвегии

МИД РФ вызвал посла Норвегии Квиле после инцидента на мероприятии в Киркенесе
Роберт Квиле

Роберт Квиле. Кадр: Norwegian Embassy Prague / YouTube

Посла Норвегии Роберта Квиле вызвали в МИД РФ из-за попыток сорвать чествование воинов СССР. Об этом говорится в заявлении на сайте российского дипломатического ведомства.

В МИД России причиной назвали возмутительные действия норвежских властей, попытавшихся сорвать 25 октября традиционные мероприятия в городе Киркенес по чествованию памяти советских воинов, участвовавших в освобождении Северной Норвегии.

«Действия мэра коммуны Сер-Варангер, лично участвовавшего в перемещении венков генерального консульства, которые затем и вовсе были убраны, являются актом вандализма, примером русофобии, неуважения и попрания памяти воинов-освободителей», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее мэр норвежского муниципалитета Сер-Варангер Магнус Меланд возмутился тем, что российский консул Николай Коныгин возложил венок к памятнику советским воинам-освободителям. По данным издания NRK, чиновник решил убрать российский венок, однако одна россиянка вернула его на место, и норвежский венок снова оказался прикрытым.

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      Семен Александров
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