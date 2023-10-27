На Украине найдено массовое захоронение жертв Волынской резни

В Тернопольской области Украины нашли массовое захоронение жертв Волынской резни

В Тернопольской области Украины найдено массовое захоронение жертв Волынской резни. Об этом сообщил министр — член совета министров республики Польша Михал Дворчик, передает РИА Новости.

По словам министра, после четырех месяцев поисков украинскими и польскими специалистами было обнаружено массовое захоронение в бывшем селе Пужники. Сообщается, что тела жертв украинских националистов были захоронены в этом месте в 1945 году.

Украинским властям уже направлен запрос на проведение эксгумации, экспертизы и захоронения.

Волынская резня происходила в 1940-х годах на территории Западной Украины. По приказу Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, признана экстремистской и запрещена в России) уничтожались этнические поляки, которые до начала Второй мировой войны проживали на территории современной Волынской области.

В Польше призывали президента Украины Владимира Зеленского извиниться перед польским народом за Волынскую резню, однако тот отказался.