Экс-советник Кучмы Соскин: финансовую систему Украины ждет крах

Финансовую системы Украины ждет крах в случае продолжения военного конфликта. Об этом предупредил экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Включайте мозги. Если сейчас не остановиться, то где-то в декабре месяце гривна рухнет, рухнет и банковская система», — сказал Соскин. По его словам, экономические проблемы для Киева могут быть опаснее, чем неудачи на фронте.

Экс-советник добавил, что Украине следует отменить военное положение, прекратить участие в боевых действиях и убрать Владимира Зеленского, который в противном случае уничтожит страну и ее жителей.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа призвал западные страны не дать Украине развалиться. По его словам, это невозможно сделать без финансовых вливаний.