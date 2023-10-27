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17:40, 27 октября 2023Бывший СССР

В Литве призвали не дать Украине развалиться

Президент Литвы Науседа призвал Запад не дать Украине развалиться

Фото: Ukraine Presidency / Globallookpress.com

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал западные страны не дать Украине развалиться и продолжать поддержку Киева, передает агентство LRT.

«Несмотря на все вызовы на Ближнем Востоке, мы должны искать не только военную помощь, но и помочь Украине не развалиться как экономике, не развалиться как государству, и это невозможно без финансовых вливаний», — сказал он.

При этом Науседа признал необходимость определиться с источниками средств, которые могут появиться от перераспределения бюджета или поиска новых ресурсов.

Ранее саммит Евросоюза (ЕС) не смог согласовать выделение финансовой помощи Украине, но глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что этот вопрос остается приоритетным.

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      Алевтина Запольская
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