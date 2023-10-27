Американский «дом-утюг» решили заселить

Real Deal: в нью-йоркском «доме-утюге» построят люксовые кондоминиумы

Небоскреб Флэтайрон-билдинг в Нью-Йорке, более известный как «дом-утюг», решили заселить. В 120-летнем здании появятся кондоминиумы класса люкс, пишет The Real Deal.

Переделать пустующие офисные помещения в элитное жилье решила американская компания The Brodsky Organization, которой принадлежит доля в объекте. Фирмой управляет местная зажиточная династия, занимающаяся инвестициями в недвижимость. Курировать перестройку будет компания Sorgente Group, которая приобрела легендарное здание за 161 миллион долларов.

Прежние собственники, застройщик Джеффри Гурал и бизнесмен Натан Сильверстайн, не могли определиться с судьбой исторического небоскреба и в начале марта 2023 года выставили его на торги.

Ненадолго новым владельцем объявили победителя аукциона — малоизвестного в инвестиционных кругах Джейкоба Гарлика. Он сделал ставку в 190 миллионов долларов, однако требуемый задаток так и не внес. Провалившаяся сделка сопровождалась скандалом и бранью. Повторный аукцион прошел в том же месяце.

Знаменитое здание, открытое в 1902 году, находится на соединении Бродвея, Пятой авеню и Восточной 23-й улицы. Оно считается одной из достопримечательностей и символов города.