В Нью-Йорке продадут на аукционе знаменитый «дом-утюг»

В Нью-Йорке продадут на аукционе небоскреб Флэтайрон-билдинг

В Нью-Йорке решили продать на аукционе небоскреб Флэтайрон-билдинг, который благодаря своей форме известен как «дом-утюг». Об этом сообщает New York Post.

Знаменитое здание, открытое в 1902 году, находится на соединении Бродвея, Пятой авеню и Восточной 23-й улицы. Оно считается одной из достопримечательностей и символов города. Аукцион был разрешен в судебном порядке, торги назначили на 22 марта. Выручку от продажи распределят на основе долей, которыми владеют собственники.

На данный момент здание пустует. 75 процентов его принадлежит застройщику Джеффри Гуралу и его партнерам, а 25 процентов — другому владельцу Натану Сильверстайну. Судебные разбирательства начались, когда владельцы не смогли прийти к обоюдному решению по поводу судьбы здания после того, как оттуда съехал один из арендаторов.

В сентябре 2022 года в Лос-Анджелесе на аукционе решили продать здание, на одной из стен которого находится работа знаменитого британского уличного художника Бэнкси — катающаяся на качелях девочка. Здание 1914 года постройки находится по адресу 908-910 S. Broadway.