Здание с работой Бэнкси продадут на аукционе

В Лос-Анджелесе на аукционе продадут здание с работой знаменитого художника Бэнкси

В Лос-Анджелесе на аукционе решили продать здание, на одной из стен которого находится работа знаменитого британского уличного художника Бэнкси — катающаяся на качелях девочка. Об этом сообщает The New York Times.

Здание 1914 года постройки находится по адресу 908-910 S. Broadway. Нынешние владельцы приобрели объект в 2007 году, провели ремонт и сдавали площади в аренду. В 2010 году Бэнкси изобразил на стене, где написано слово Parking (парковка — прим. «Ленты.ру»), девочку, которая катается на качелях, закрепленных на одной из букв.

Владельцы посчитали, что без учета фрески художника здание стоит 16 миллионов долларов. По словам экспертов, в данном случае трудно посчитать, сколько стоимости добавляет постройке работа Бэнкси. Владельцы надеются, что она принесет им более 30 миллионов долларов.

При этом вырезать изображение из стены и продавать его отдельно не собираются. «Мы бы никогда не стали трогать фреску, потому что художник не хотел, чтобы это продавалось таким образом. Каждый раз, когда на здании появляется работа Бэнкси, оно оказывается гораздо более ценным, а не просто куском кирпича», — заявила работавшая в аукционном доме Sotheby Холли Данлэп.

В феврале 2021 года собственники здания в британском городе Ноттингем решили избавиться от знаменитой работы Бэнкси — изображения девочки, вертящей велосипедную шину как хулахуп. Владельцы подтвердили, что вырезали изображение и продали его владельцу галереи искусств.