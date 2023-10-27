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14:29, 27 октября 2023Бывший СССР

В ДНР высказались о возможном завершении конфликта на Украине

Глава ДНР Пушилин: возможностей для завершения конфликта в обозримом будущем нет
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Возможностей для заморозки или завершения конфликта в ближайшем будущем пока не наблюдается. С таким заявлением выступил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, его цитирует РИА Новости.

«В обозримом будущем завершения конфликта без нашей победы я не вижу, возможностей для завершения и заморозки конфликта нет», — высказался глава республики, добавив, что с учетом имеющегося в распоряжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) вооружения пропорционально увеличивается «расстояние, на которое мы должны отодвинуть противника».

Пушилин также акцентировал внимание на том, что выход на границы республики не гарантирует безопасность.

Ранее сообщалось, что российские войска смогли занять более выгодные позиции сразу на двух направлениях специальной военной операции (СВО).

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      Варвара Кошечкина
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