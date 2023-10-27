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14:16, 27 октября 2023Россия

Российские войска смогли занять выгодные позиции на двух направлениях СВО

МО РФ: ВС России улучшили позиции на купянском и южнодонецком направлениях

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска смогли занять более выгодные позиции сразу на двух направлениях специальной военной операции (СВО) — купянском и южнодонецком. Об этом заявили журналистам в Министерстве обороны России.

По сообщению оборонного ведомства, Вооруженными силами России на купянском направлении СВО были заняты более выгодные рубежи, а на южнодонецком — улучшено положение по переднему краю.

В Минобороны отметили, что на одном только купянском направлении за неделю с 21 по 27 октября было отражено 47 атак Вооруженных сил Украины.

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      Марк Леонов
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