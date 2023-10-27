Российские войска смогли занять выгодные позиции на двух направлениях СВО

МО РФ: ВС России улучшили позиции на купянском и южнодонецком направлениях

Российские войска смогли занять более выгодные позиции сразу на двух направлениях специальной военной операции (СВО) — купянском и южнодонецком. Об этом заявили журналистам в Министерстве обороны России.

По сообщению оборонного ведомства, Вооруженными силами России на купянском направлении СВО были заняты более выгодные рубежи, а на южнодонецком — улучшено положение по переднему краю.

В Минобороны отметили, что на одном только купянском направлении за неделю с 21 по 27 октября было отражено 47 атак Вооруженных сил Украины.

Ранее капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин заявлял, что с наступлением зимы ситуация на украинском фронте значительно изменится.

По словам эксперта, в ноябре еще возможны активные боевые действия, однако потом начнется распутица, а затем зима, которая может быть очень холодной. Военный эксперт считает, что морозы сильно осложнят боевые действия.