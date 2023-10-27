В России заявили о возможности защититься от передаваемого ВСУ западного оружия

Дипломат Полянский: у РФ есть все для защиты от передаваемого ВСУ Западом оружия

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский рассказал, что у страны есть все необходимое для того, чтобы она могла защититься от дальнобойного оружия, которое западные государства передают Вооруженным силам Украины (ВСУ), сообщает РИА Новости.

«Россия обладает всеми необходимыми средствами для того, чтобы дать достойный отпор и обеспечить защиту своей территории от дальнобойного оружия», — заявил он.

При этом дипломат добавил, что сами поставки подобных вооружений демонстрируют намерения США продолжать эскалацию конфликта и «воевать до последнего украинца».

Ранее стало известно, что американские производители оружия стали испытывать трудности с выполнением заказов на фоне конфликта на Украине и эскалации палестино-израильского кризиса. Отмечается, что нарастание конфликта между ХАМАС и Израилем заставило Минобороны США направить в Израиль десятки тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров, предназначенных для Украины.